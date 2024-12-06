SHOT: в Петербурге жена до смерти избила мужа во время ссоры

В Санкт-Петербурге 64-летнего мужчину госпитализировали с серьезными травмами головы. Анатолий заявил медикам, что его избила супруга (62-летняя Евгения) во время конфликта. Уже на следующее утро он скончался, не дожив до своего 65-летия всего 5 дней.

После смерти Анатолия следственные органы вызвали Евгению на допрос. Женщина настаивала на том, что ее муж упал сам и она не причастна к его травмам и гибели. После дачи показаний ее отпустили, однако в настоящее время проводится проверка обстоятельств инцидента.

Супруги родом из Волгоградской области. Следствие продолжает выяснять все детали случившегося.

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