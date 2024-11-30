Вежливого петербуржца огрели битой за скромную просьбу убавить музыку

Обычная просьба сделать музыку потише чуть не стоила жизни жителю Санкт-Петербурга. Как сообщает пресс-служба местного главка полиции, конфликт между жильцами дома на Муринской дороге случился в самом начале недели, однако об этом стало известно только сейчас.

Молодой человек устал от долбежки сверху и поднялся на этаж выше, чтобы попросить шумных соседей прикрутить немного свои колонки. Вышедший из квартиры неадекват не оценил требования соседа, набросился на него с бейсбольной битой. А после стал просто бить головой об стену.

Сообщается, что в результате потасовки мужчина с черепно-мозговой травмой и ушибом мозга был госпитализирован в одну из больниц Петербурга. Нападавший уже взят под стражу. В ходе установления его личности выяснилось, что он уже был ранее судим за наркотики.

Ранее сообщалось, что боец СВО с Урала жестоко убил двух собутыльников, нанеся одному 68 ударов бутылкой, а другому отрезав ухо.