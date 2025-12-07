Shot: во время пожара возле ТЭЦ-1 в Красноярске взорвались канистры с бензином
Shot: во время пожара после взрывов возле ТЭЦ-1 в Красноярске пострадал человек
Фото: [Медиасток.рф]
Вечером в воскресенье, 7 декабря, на складах рядом с ТЭЦ-1 в Красноярске вспыхнул пожар, сопровождающийся взрывами. Об этом информирует Telegram-канал Shot.
Пламя охватило площадь более 800 квадратных метров, сообщили в экстренных службах. В результате возгорания бокса, где находились четыре автомобиля, произошёл взрыв канистр с бензином.
Спасатели борются с огненной стихией. Пожарные предотвращают распространение огня на ТЭЦ. Причины возгорания выясняются. Информация о пострадавших уточняется.
Спустя некоторое время стало известно, что один человек пострадал. Его сейчас осматривает бригада скорой помощи.