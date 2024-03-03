Shot: враг атаковал Феодосию в Крыму, ПВО пытается отразить удар

Крымчане проинформировали о серии мощных взрывов над Феодосией. Как передает Shot, по предварительной информации, сработала местная система ПВО.

Отмечается, что в районе 2 часов ночи в небе над Феодосией раздались два мощных хлопка. Позднее прогремели еще серия взрывов.

«Жители ряда улиц города сообщают, что в их домах содрогнулись стекла, а во дворах сработали сигнализации у машин», — приводится в публикации.

Информации от официальных властей крыма и Минобороны пока не последовало.