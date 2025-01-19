По информации, полученной от Telegram-канала Shot, украинские военные последние дни активно перебрасывают военную технику и личный состав в Суджанский район, расположенный в Курской области.

В регион также был передислоцирован 73-й полк Сил специальных операций Украины, который считается одним из наиболее подготовленных подразделений в стране.

«Сейчас в районе города Суджи формируются три батальонные тактические группы, стягивается большое количество техники стран НАТО», — говорится в сообщении.

Российские военные сообщают о значительном перемещении техники и личного состава ВСУ, предпринимая действия для их ликвидации. За прошедшие сутки в Курской области было ликвидировано более 130 украинских военнослужащих, а также захвачено в плен шесть человек.

Напомним, ВС РФ регулярно проводят точные удары по позициям на Украине, где находятся военнослужащие, техника ВСУ и наемники, а также по объектам инфраструктуры, включая энергетические, оборонные и коммуникационные объекты. Как отмечал Дмитрий Песков, официальный представитель президента России, армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.