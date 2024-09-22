Shot: задержанного за разгром могилы Маслякова отправили в психбольницу

Задержанного за разгром могилы Александра Маслякова молодого человека отправили в психиатрическую лечебницу. Как передает Shot со ссылкой на источники в московской полиции, 19-летний москвич Кирилл К. будет проверен на вменяемость.

Сообщается, что когда мужчина находился на кладбище после содеянного и к нему подошли правоохранители, он странно себя вел и не мог связно отвечать на вопросы полицейских.

Ранее появилась информация, что разгромивший могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве вандал тяжело переживал смерть ведущего КВН. Также есть данные, что у парня ранее было диагностировано сильное психическое расстройство.

Напомним, могила Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище подверглась нападению в воскресенье, 22 сентября. Задержанному грозит до трех месяцев ареста, штраф на сумму не меньше 40 тысяч рублей либо исправительные работы. Он обвиняется по ст. 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших и местами их захоронения».

Ведущий КВН Александр Масляков скончался 8 сентября на 83-м году жизни. Причиной смерти названо онкологическое заболевание.