SHOT: житель Карелии выдал куриные крылья в пакете за взрывное устройство

В Карелии местный житель выдал пакет с куриными крыльями за взрывное устройство. Об этом сообщил канал SHOT .

Известно, что 47-летний местный житель пришел в кинотеатр города Сегежа и оставил на сиденье в одном из залов пакет. После этого он заявил, что в пакете находится взрывное устройство, и здание взорвется. Сообщив это, мужчина скрылся.

Посетителей вывели на улицу, на место происшествия вызвали кинологов. Проверка помещения показала, что в пакете не было взрывчатки, зато нашлись копченые куриные крылья, восемь рулонов туалетной бумаги и купюра в сто рублей.

Мужчину оперативно нашли и задержали сотрудники правоохранительных органов, возбуждено уголовное дело. Причину его поступка выясняют.