SHOT: житель Подмосковья после развода с женой насиловал свою дочь на протяжении двух лет

В издании уточнили, что 15-летняя девочка жила с отцом, чтобы продолжать ходить в школу. О случившемся стало известно после того, как школьница попросила мать отвести ее к психологу, где пожаловалась на плохие взаимоотношения с отцом. В ходе сеанса со специалистом она рассказала, что отец начал домогаться до нее и насиловал. По ее словам, это продолжалось на протяжении примерно двух лет.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера».