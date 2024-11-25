Шоу дрессированных животных провели в Мытищах для особенных детей

В ТЦ «Июнь» городского округа Мытищи провели праздник, посвященный Дню домашних животных. Его главными гостями стали дети с особенностями развития и взрослые зрители, а главными четверолапыми артистами — дрессированные собаки.

Впечатляющие трюки, дискотека, песни под гитару вместе с Михаилом Бердутиным, угощения и море положительных эмоций: все это получили юные зрители и взрослые, пришедшие посмотреть и поиграть с дрессированными собаками. Хвостатые друзья устроили настоящее шоу, вызвав восторг у ребят и их сопровождающих.

Собаки уверенно позировали, позволяли себя гладить и играть, что позволило юным гостям не только развлечься, но и напрямую познать познакомиться с живой природой.

В конце праздника всем участникам вручили подарки на память о ярком событии.