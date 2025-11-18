Шоу на льду, бесплатные катки и яркие елки: чем будут удивлять в Дубне в праздничный сезон

В Дубне стартует масштабная подготовка к зимнему сезону. Уже 1 декабря на катках парка «Набережная им. Д.И. Менделеева» и спортивного комплекса «Волна» пройдет торжественное открытие с мастер-классами, лазерным и фаер-шоу.

В этом году снова можно будет бесплатно кататься на всех открытых ледовых площадках с возможностью аренды коньков под залог, а на стадионе «Волна» впервые оборудуют хоккейную коробку для тренировок. Благодаря системе искусственного льда и возведенным теплым павильонам проката они будут функционировать независимо от погодных условий.

«Наступающий 2026 год – юбилейный для Дубны. Нашему наукограду исполнится 70 лет. Сделаем все от нас зависящее, чтобы с первых дней нового года жители и гости города окунулись в праздничную атмосферу», — отметил глава г.о. Дубна Максим Тихомиров.

Городское пространство преобразится с установкой 15-метровой светодиодной ели на площади Космонавтов, украшенной золотыми и красными шарами, а также фигурами сказочных персонажей. В правобережной части главной новогодней инсталляцией станет елка в Парке семейного отдыха, где уже работает крытый каток «Снеговик». Впервые в истории Дубны праздничные проекции появятся на фасадах зданий, а на городских остановках уже смонтированы светящиеся елочные шары. Для любителей зимних видов спорта коммунальные службы подготовят пять лыжных трасс в разных районах города, а обновленный автопарк спецтехники, включая новый КАМАЗ-манипулятор, обеспечит оперативную уборку снега и противогололедную обработку улиц.