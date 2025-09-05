Шпионившая за ВС РФ гражданка Украины попала за решетку

Суд в ЛНР признал женщину виновной в шпионаже и приговорил ее к 16 годам лишения свободы за передачу украинским спецслужбам информации о расположении российских военных. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Верховном суде ЛНР.

В Луганской Народной Республике (ЛНР) вынесен приговор 40-летней Лине Смирновой. Она признана виновной в шпионаже и приговорена к 16 годам лишения свободы. Суд установил, что в период с декабря 2022 года по май 2023 года Смирнова занималась сбором и передачей украинским спецслужбам сведений о местах дислокации военнослужащих российской армии. Женщина собирала информацию, которая могла нанести ущерб безопасности РФ.

За свои действия Смирнова осуждена по ст. 276 Уголовного кодекса РФ, предусматривающей ответственность за шпионаж. Наказание она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Обстоятельства дела и мотивы Смирновой не уточняются.

Ранее депутат Немкин опроверг слухи о шпионских функциях мессенджера MAX.