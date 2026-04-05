Шредер или костер? Как правильно уничтожать документы, чтобы мошенники не украли ваши деньги

Выбрасывать документы с персональными данными без предварительного уничтожения крайне опасно. Об этом в интервью «Ленте.ру» предупредил юрист Александр Хаминский. Чеки, старые банковские карты, выписки по счетам, договоры на покупку техники или недвижимости, а также любые бумаги, содержащие паспортные данные, ИНН и СНИЛС, могут попасть в руки мошенников.

По словам эксперта, злоумышленники активно охотятся за такой информацией. С ее помощью они могут не только украсть деньги с карты, но и оформить кредит или микрозайм на ваше имя, получить доступ к государственным сервисам (например, к «Госуслугам»), использовать данные для шантажа или фишинговых атак. Наибольший интерес для преступников представляют банковские документы, выписки по счетам, а также договоры на дорогостоящие покупки.

Чтобы обезопасить себя, специалист советует уничтожать все документы, содержащие личную информацию. Лучший способ — использовать шредер (устройство для резки бумаги). Он измельчает документы так, что восстановить данные практически невозможно.

Если шредера нет, можно использовать другие методы, исключающие восстановление: сжигание (в безопасном месте) или тщательное разрезание ножницами на множество мелких частей.

Не ленитесь тратить пару минут на уничтожение чеков и выписок. Это проще, чем потом годами доказывать, что кредит оформляли не вы, а мошенники. Помните: ваша безопасность в ваших руках. Даже старая банковская карта, выброшенная в мусорку, может стать ключом к вашим финансам, предупреждает эксперт.

Ранее сообщалось, что мошенники начали использовать «новые электронные дневники» для обмана школьников.