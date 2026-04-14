Шри-Ланка за 9400 рублей: где искать билеты и почему возвращение домой обойдется в семь раз дороже

Российские туристы получили возможность отправиться на Шри-Ланку по рекордно низким ценам — в продаже появились билеты на прямой рейс из Москвы в Коломбо дешевле 10 тысяч рублей. Такие предложения на майские даты были замечены на сайте туроператора «Библио-Глобус» и у некоторых билетных агентов. Например, вылет 13 мая обойдется примерно в 9,4 тысячи рублей, при этом провоз багажа уже включен в стоимость, передает «ТурДом».

Цены на соседние даты также остаются доступными: перелет 15 мая стоит около 10,2 тысячи рублей, 12 мая — 11,1 тысячи, а 16 мая — 12,3 тысячи рублей. При этом на сайте самого национального перевозчика «Аэрофлот» стоимость билетов с багажом значительно выше — от 32,3 тысячи рублей.

Относительная дешевизна, по всей видимости, объясняется тем, что речь идет о завершающих рейсах сезонной полетной программы. Последний прямой рейс в Москву «Аэрофлотом» запланирован на 17 мая, и стоимость такого билета составит около 66,7 тысячи рублей.

Таким образом, отдых получается непродолжительным. Тем, кто хочет задержаться на острове подольше, придется рассматривать варианты с пересадками. Один из наиболее бюджетных — рейс авиакомпании Qatar Airways с двухчасовой стыковкой в Дохе, который в 20-х числах мая обойдется примерно в 45 тысяч рублей с багажом. Однако стоит учитывать, что такие маршруты могут быть связаны с риском задержек или отмен из-за возможной нестабильности ситуации на Ближнем Востоке.