Штаб доброты: школьник из Подмосковья объединил десятки сверстников для помощи военным

Шестнадцатилетний Платон Малышенко из Одинцова создал волонтерское движение «Штаб», которое объединило десятки школьников. Интернет-издание REGIONS узнало подробности об этой важно инициативе и дальнейших планах молодых людей.

Инициатива началась с информационной поддержки, но быстро переросла в реальную помощь: сбор средств для детских домов, приютов и военнослужащих. По признанию Платнова, с малых лет отец рассказывал ему историю России, возил в города-герои и взращивал чувство любви к Родине. Именно этот семейный опыт стал основой его гражданской позиции.

Первые шаги на пути создания штаба давались непросто — сталкивались с недоверием и организационными трудностями. Переломным моментом стала благодарность от бойцов.

«Мы собрали для них необходимое: сухой душ, медикаменты, консервы, печенье. Это было так волнительно и так хорошо на душе от того, что я и моя команда можем сделать что-то полезное для нашей страны», — делится Платон.

Сегодня в команде шесть постоянных активистов и до сорока участников из разных школ города. Присоединиться можно через неформальные встречи-прогулки, где ребята знакомятся и генерируют идеи. Планы у «Штаба» масштабные: расширять помощь и вовлекать неравнодушных ребят из других городов.

В завершении беседы с редакцией особую благодарность Платон передал верным соратникам Веронике Чичилиной, Софии Лавровой и другим неравнодушным участникам.

Ранее сообщалось, что волонтеры Подольска передали детям из Курской области, ДНР и ЛНР канцтовары к школе.