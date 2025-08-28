Волонтеры Подольска передали детям из Курской области, ДНР и ЛНР канцтовары к школе
В Подольске детям из Курской области, ДНР и ЛНР привезли канцтовары
Фото: [Пресс-служба администрации Подольска]
В Подольске волонтеры привезли эвакуированным детям из Курской области, ДНР и ЛНР канцтовары к учебному году. Гуманитарную помощь собрали в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу».
44 школьника из пункта временного размещения беженцев, который организован на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта», будут ходить в школу № 34. Их будут доставлять на уроки на автобусах, которые были приобретены в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья».
В рамках акции детям передали более 100 единиц канцтоваров — это тетради, ручки, карандаши, альбомы, краски, пластилин, пеналы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством ход подготовки образовательных учреждений региона к учебному году.