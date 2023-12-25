Штаб по общественному наблюдению за выборами открыли в Подмосковье

На минувшей неделе в Подмосковье на базе Общественной палаты региона состоялось открытие Штаба по подготовке и организации общественного наблюдения за предстоящими выборами Президента Российской Федерации.

Отмечается, что данное мероприятие открыла Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

«Московская область — это глобально крупный регион, в котором сосредоточено большое количество избирательных участков. Это делает первоочередной задачей для нас обучение наблюдателей для обеспечения их всеми необходимыми знаниями и навыками. На Общественной палате лежит большая ответственность в обеспечении прозрачности выборов, а также доверия населения к их результату», — отметила Татьяна Дмитриева.

Так, руководителем Штаба общественного наблюдения за выборами назначена Татьяна Дмитриева — первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области. Примечательно, что в рамках встречи был утвержден план работы Штаба на 2024 год.

Ожидается, что во время проведения выборов Штаб будет работать круглосуточно. Также будет организована работа горячей линия для обращения граждан по вопросами относительно избирательного процесса и оперативной фиксации сигналов о возможном его нарушении.