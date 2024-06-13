Штаб «Vо время» городского округа Котельники доставил очередной гуманитарный груз на Донбасс

Представители штаба «Vо время» городского округа Котельники посетили Донбасс, чтобы пообщаться с местными жителями и участниками спецоперации, а также передать им собранную горожанами гуманитарную помощь.

Подобные поездки штаб «Vо время» проводит на регулярной основе. В нынешний раз команда волонтеров посетила шесть населенных пунктов Донбасса. Члены штаба встретились с представителями четырех воинских частей, руководителями органов власти и местными жителями.

Гуманитарная миссия завершилась в минувшие выходные. Настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери отец Павел перед поездкой отслужил молебен на начало всякого благого дела. Так он благословил волонтеров в путь.

«Сбор гуманитарной помощи — это самое малое, что мы можем сделать, чтобы помочь нашим ребятам, а также жителям пострадавших регионов. Для каждого, кто сейчас защищает Родину, важна любая помощь, моральная поддержка и весточка из родных мест», — отметил глава городского округа Сергей Жигалкин.

Сбор гуманитарной помощи осуществляют горожане, волонтерские сообщества и индивидуальные предприниматели округа. Каждый вносит посильный вклад.

Жители плетут маскировочные сети, приносят в пункты сбора предметы личной гигиены, медикаменты, термобелье, продукты питания и все то, что может сделать нахождение соотечественников в зоне СВО более адаптированным к тем условиям жизни. Не отстают и юные горожане. Они пишут участникам спецоперации письма с искренними пожеланиями скорейшей победы и рисуют душевные рисунки.