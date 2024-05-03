Штаб «Vо время» округа Котельники доставил в зону СВО гуманитарную помощь для военных и мирных жителей

Заместитель главы Котельников Артем Вольчак, председатель Совета депутатов Анатолий Бондаренко, руководитель КСВО Валентина Зюзь, волонтеры Вячеслав и Светлана доставили в зону спецоперации очередной гуманитарный конвой, предназначенный для военных СВО и жителей новых регионов.

«Артем Вольчак, Анатолий Бондаренко, Валентина Зюзь, Вячеслав и Светлана — настоящие герои, помогающие тем, кто в беде. Они не просто передали гуманитарную помощь, они принесли надежду и улыбки тем, кто сейчас в этом нуждается больше всего», — отметила Администрация городского округа Котельники.

Первой точкой, где остановился гуманитарный конвой, стал приграничный госпиталь. Для военных СВО передали продукты питания длительного срока хранения и одежду. Представители Котельников познакомились с медицинским персоналом.

Второй остановкой стал населенный пункт, который расположен вблизи линии боевого соприкосновения. Члены штаба «Vо время» городского округа Котельники познакомились с представителями местной администрации и отцом Захарием, которому передали сборники молитвослов для воинов. В населенном пункте оставили грузы, предназначенные для участников спецоперации и гуманитарную помощь, собранную для мирных жителей. Детям передали игрушки.

Третий заезд — встреча с военными медиками, работающими в прифронтовом госпитале. Кроме продуктов питания и вещей для раненых, в госпиталь доставили два аппарата ИВЛ, пять операционных столиков и 60 иммобилизационных шин.

«Выражаем благодарность всем неравнодушным жителям, волонтерам нашего города, а также главе Котельников Сергею Жигалкину за активное участие в подготовке поездки. Вместе мы помогаем ребятам «за лентой» помнить о семье, о мирном небе и родном доме», — сообщает Администрация городского округа Котельники.

В администрации городского округа Котельники отметили важность оказания гуманитарной помощи мирным жителям всех регионов, которые находятся вблизи боевых действий. Это позволяет им не чувствовать себя одинокими и быть частью единой страны.