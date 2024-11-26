Штат учителей Ленинского округа расширился до 1788 специалистов

С начала учебного года в образовательные учреждения округа Ленинский устроились 183 педагога, при этом 77 из них— это молодые перспективные сотрудники. Многие из новых преподавателей работают по ключевым и очень востребованным специальностям.

Администрация муниципалитета сообщила, что штат педагогов в городском округе Ленинский расширился и сейчас насчитывает 1788 учителей. За 2024 год на работу заступили 183 новых сотрудников, сто из которых трудоустроили во вновь открытые учреждения и школы-новостройки, такие как Бутовская школа №1 в ЖК «Южная Битца» и образовательный центр «Лидер» в Боброво.

Заместитель главы Ленинского округа Иван Гетман отметил, что многие новые лица работают по актуальным специальностям. Наняли новых педагогов в начальные классы, нашли учителей по востребованным предметам: математике, русскому языку и литературе.

«По этим трем профилям принято на работу почти половина новых сотрудников — около 90 человек. Еще 50% — учителя других предметов», — уточнил Иван Гетман.

Также отметили, что на вакансии активно откликались специалисты из соседних регионов. Такой интерес объясняется возможностями, которые предоставляют педагогам по всему Подмосковью. Например, предусмотрена компенсация аренды жилья и выплата молодым учителям, а также открыта программа «Социальная ипотека». Все это делает область и округ наиболее привлекательными для работы и жизни.