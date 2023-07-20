Штаты заявили о дополнительных минах в Черном море, размещенных Россией

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия скобы разместила в Черном море дополнительные морские мины. При этом доказательств своих слов Кирби не привел, пишет РИА Новости 20 июля.

С таким заявлением американский политик выступил во время брифинга. Чтобы подкрепить эту теорию, Кирби напомнил собравшимся о том, как Россия наносила удары по украинским портам.

Напомним, что в российском Минобороны сообщили об ударе возмездия по тем объектам, откуда готовились теракты в отношении РФ. Удары наносились два дня, и, по данным военного ведомства, цели достигнуты.