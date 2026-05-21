Штифт «встал» насмерть и грозил перфорацией: саратовские эндоскописты без разрезов спасли 78-летнюю женщину

В Саратове врачи областной клинической больницы избавили 78-летнюю пациентку от металлического штифта, который она нечаянно проглотила в стоматологическом кресле. Как сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, инородное тело благополучно миновало желудок и тонкую кишку, однако намертво застряло в восходящем отделе толстой кишки.

Женщина успела обратиться в несколько клиник, но везде врачи уповали на естественный выход. Ситуация тем временем становилась угрожающей: с каждым днем рос риск пролежня кишечной стенки и ее перфорации. Чтобы не подвергать пожилую пациентку тяжелой полостной операции, медики решили действовать иначе и привлекли эндоскопистов. Под наркозом те провели колоноскопию, надеясь избавить женщину от обширных разрезов. По словам главного врача больницы Елены Стифоровой, эндоскописты блестяще справились с задачей, сумев добраться до штифта и извлечь его из толстой кишки.