«Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу»: россиянка попыталась провести золото в обертке от шоколада

Три золотых слитка нашли таможенники в обертке из-под шоколада «Аленка». Их и два бриллианта пыталась провезти россиянка на самолете из Грозного в Стамбул, сообщает Федеральная таможенная служба.

Нарушительницу остановили в «зеленом» коридоре. Золото нашли среди других шоколадок, которые она везла, а бриллианты в кармане куртки. Общая стоимость груза составила более 3,5 миллиона рублей. Контрабандистке грозит до семи лет лишения свободы.

«На что она надеялась?»; «Называется, Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу»; «Дамочка явно слишком глупа для контрабандистки, если так плохо спрятала драгоценности. Со слитками еще повозилась, а вот бриллианты даже прятать не стала», — рассуждают пользователи социальных сетей, комментируя новость.

Ранее мы сообщали, что китаянка может сесть в тюрьму из-за дорогих украшений, которые у нее нашли в аэропорту Шереметьево.