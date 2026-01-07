Шторм поставил жизнь на паузу: на Сахалине перестали ходить автобусы из-за опасности

Министерство транспорта Сахалинской области ввело временные ограничения на движение междугородних автобусов. Решение связано с неблагоприятным прогнозом погоды, распространенным Сахалинским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, пишет МК на Сахалине.

Ограничения начали действовать с 00:00 часов 8 января. Приостановлено автобусное сообщение из Южно-Сахалинска в ряд населенных пунктов: Поронайск, Александровск-Сахалинский, Смирных, Чехов, Вахрушев, Макаров, Холмск, Невельск, Углегорск, Красногорск и Шахтерск.

Ведомство пояснило, что основанием для ограничений стало экстренное метеорологическое предупреждение. По данным прогноза, 8 января в южных и центральных районах Сахалина ожидаются сильные осадки в виде снега, метель, а на побережьях — порывы ветра скоростью 16-21 метр в секунду. Информация о возобновлении движения автобусов по указанным маршрутам будет опубликована после улучшения погодных условий.

