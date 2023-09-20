Штормовое предупреждение в Подмосковье: 22 сентября на регион обрушатся дожди

В Подмосковье и Рязанской области на этой неделе объявляли штормовое предупреждение. Как рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это связано с заморозками и густым туманом, которые наблюдались в данных регионах.

Несмотря на низкие ночные температуры, в нескольких регионах в ближайшие дни будет аномально тепло. По словам синоптика, В Центральном, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, а также в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе температура воздуха до конца недели будет на 7-9 градусов выше нормы:

в Якутии с 23 по 24 сентября ожидается 17-19 градусов тепла;

в Эвенкийском районе с 22 по 24 сентября ожидается 16-19 градусов тепла;

в Центральном федеральном округе с 22 по 34 сентября ожидается 20-26 градусов тепла;

в Ленинградской области с 20 по 24 сентября ожидается от 19-23 градуса тепла.

Период, когда температура выше климатической на семь и более градусов, называют «волной тепла», рассказал синоптик.

Из-за аномально теплой погоды в шестнадцати регионах страны будет высокий риск пожарной опасности, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России. В Подмосковье к концу недели он вырастет до четвертого уровня. Вильфанд напомнил, что в этот период нужно очень осторожно обращаться с огнем.

Ближе к выходным уровень пожарной опасности в Московской области снизится. Завтра, как рассказал ранее Вильфанд РИА Новости, в регионе все еще сохранится теплая погода, воздух прогреется до 22 градусов. Однако уже в пятницу в Подмосковье температура опустится до 15-20 градусов, регион накроют дожди. В конце недели, спрогнозировал синоптик, в Московской области заметно похолодает.