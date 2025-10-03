Штормовой ветер и осадки накроют Сахалин в ближайшие дни

В ближайшей перспективе Сахалин столкнется с влиянием сразу двух циклонов. Согласно информации, предоставленной региональным гидрометцентром, в середине следующей недели западный атмосферный вихрь принесет дождевой снег и порывистый ветер.

В субботу, 4 октября, на большей территории острова сохранится теплая погода без значительных осадков, однако в ночные и утренние часы вероятны туманы. Небольшой дождь возможен лишь в северной части острова. Ночные температуры составят от +2 до +7 градусов, на юго-западе до +12. Днем воздух прогреется до +17…+22 градусов, на севере до +7…+12.

В воскресенье и понедельник с севера Хабаровского края через северные районы Сахалина пройдет малоактивный циклон, вызывая небольшие и умеренные дожди, а также усиление ветра в прибрежных районах до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов, на юге до +17.

Днем ожидается +11…+16 градусов, на юге до +20. Во вторник, 7 октября, циклон переместится в Охотское море, что приведет к кратковременному повышению атмосферного давления, прекращению осадков и ослаблению ветра.

В среду, 8 октября, на Сахалинскую область начнет оказывать влияние циклон с запада, что вызовет умеренные и сильные дожди, а на севере острова — преимущественно мокрый снег, а также усиление ветра до штормовых значений. Этот процесс приобретет затяжной характер, поскольку циклон будет медленно смещаться на восток.

К концу недели циклон ослабеет и переместится в Охотское море. Ему на смену придет холодный воздух, что повлечет за собой неустойчивую и ветреную погоду, а также дальнейшее понижение температуры. Ночью на севере ожидается от -4 до +1 градуса, на юге от +1 до +6. Днем температура составит от +2 до +7 градусов, на юге от +4 до +9.

В Южно-Сахалинске в субботу существенных осадков не ожидается, ночью температура воздуха составит 2…4 градуса, днем 19…21. В воскресенье ночью также без существенных осадков, температура 13…15 градусов. Днем возможен небольшой дождь, температура воздуха 18…20 градусов.

