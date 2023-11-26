Штраф, арест, тюрьма: что грозит Павлу Прилучному за неуплату алиментов

Актриса Агата Муцениеце обвинила коллегу и по совместительству бывшего супруга Павла Прилучного в том, что он не платит алименты на их общих детей.

Сам Прилучный уверяет, что тратит огромные деньги на детей: передает по 100 тысяч в месяц на их содержание, покупает им одежду, водит в парикмахерскую и даже возит с собой в отпуск за границу. Павел даже собирает чеки о потраченных на детях средствах, но уберегут ли они его от ответственности? Об этом нам рассказала адвокат Арсения Разумовская.

«Для начала нужно понимать, есть ли какой-то судебный акт в отношении Павла о взыскании с него алиментов. Если такового нет, то говорить о том, что ему что-то грозит, нет оснований. Если же документ существует, все зависит от того, какой именно. Бывает взыскание алиментов в долевом эквиваленте, бывает в твердой денежной сумме. В зависимости от того, что присуждено, то и должно взыскиваться», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Если речь идет о долевом эквиваленте, объяснила эксперт, то 30% от всех видов дохода, который он получает, Прилучный должен платить. Он обязан исполнять судебный акт, если его порядок не изменён другими судебными актами.

«Если там написано, что он обязан платить денежные средства в этом эквиваленте, то никакими чеками или квитанциями их заменить не выйдет. Если же Павлом подано дополнительно какое-то заявление об определении порядка уплаты алиментов, и суд решил, что он должен платить реальными деньгами 100 тысяч, а оставшуюся сумму он может, например, класть на счет ребенка в банке, то это тоже другой разговор», — отметила Разумовская.

Если судебных актов в отношении Прилучного нет, то ему ничего не грозит. А вот в противном случае, по словам адвоката, он рискует столкнуться с административной ответственностью по статье 5.35 КоАП РФ. В этом случае артиста могут наказать обязательными работами сроком до 150 часов, арестом на 10-15 суток или штрафом в размере 20 тысяч рублей. В дальнейшем, если Павел не начнет исполнять судебный акт или будет исполнять его частично, ответственность будет уголовной — по статье 157 УК РФ с санкциями в виде исправительных или принудительных работ сроком до года, ареста сроком до 3 месяцев или лишения свободы сроком года.

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