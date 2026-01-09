Штраф для «зайцев» серьезно вырос в московском транспорте

Столичный департамент транспорта объявил о существенном увеличении штрафа за безбилетный проезд в городском общественном транспорте. Согласно новым правилам, неоплаченная поездка или неправомерное использование социальной карты обойдется нарушителю в 5000 рублей вместо прежних 2000.

Решение об ужесточении было подготовлено комиссией Мосгордумы по транспорту еще в декабре 2025 года, одобрено на пленарном заседании и в конце прошлого года подписано мэром Сергеем Собяниным. В ведомстве подчеркивают, что оплата проезда — это не просто формальность, а прямой вклад в развитие транспортной системы города. Собранные средства, по заявлению дептранса, направляются на расширение маршрутной сети, обновление автобусов, троллейбусов и трамваев, а также на внедрение новых удобных сервисов для пассажиров.

Отдельное внимание уделяется страховому аспекту. Официально оплаченная поездка автоматически включает страховую защиту пассажира на случай непредвиденной ситуации. Таким образом, езда «зайцем» не только становится в разы дороже, но и лишает человека этой гарантии.

Дептранс напоминает о простых, но важных правилах: обязательно прикладывать карту или оплачивать поездку при входе в транспорт, заранее проверять баланс на проездных и дожидаться звукового или светового подтверждения от валидатора.

