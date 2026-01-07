В городах Московской области усилили работу ЖКХ перед сильными осадками

Муниципальные власти городов Московской области в связи с прогнозируемым сильным снегопадом перевели коммунальные службы в режим повышенной готовности. Об этом ТАСС сообщил глава Жуковского Андроник Пак.

Глава Жуковского Андроник Пак сообщил, что при интенсивных осадках первоочередное внимание будет уделено расчистке улично-дорожной сети, дворовых территорий, подъездов и подходов к социальным объектам, остановкам общественного транспорта и общественным пространствам. Отдельный приоритет отдан обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта, а также проезда экстренных и городских служб, включая скорую помощь, пожарные подразделения, МЧС, полицию и мусоровывозящую технику.

Власти города также обратились к жителям с просьбой проявить понимание и терпение, подчеркнув, что уборка снега будет проводиться поэтапно и потребует времени, несмотря на усиленный режим работы коммунальных служб.

Аналогичные меры принимаются и в Раменском. Глава округа Эдуард Малышев рекомендовал жителям по возможности отказаться от дальних поездок на личном транспорте. В случае необходимости выезда автомобилистам советуют строго соблюдать правила дорожного движения, увеличивать дистанцию, избегать резких маневров и снижать скорость. Пешеходам рекомендовано проявлять повышенную внимательность при переходе проезжей части и использовать светоотражающие элементы в темное время суток.

Кроме того, жителей призвали не оставлять автомобили вблизи деревьев и неустойчивых конструкций, быть готовыми к возможным сбоям в работе коммунальных служб и оперативно сообщать о проблемах по телефонам экстренных служб. В администрации округа подчеркнули, что все профильные подразделения переведены в усиленный режим работы для минимизации последствий непогоды и обеспечения безопасности населения.

Ранее журналист заявил о жестком задержании у московского клуба.