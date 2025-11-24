Штраф до ₽50 тыс.: чем грозит работодателю незаконный вызов из отпуска

Работодателю, сорвавшему отпуск сотрудника, может грозить штраф в размере до ₽50 тыс., а работник вправе дополнительно потребовать компенсацию морального вреда или вернуть неиспользованные дни отпуска. Об этом РИА Новости сообщила юрист и член союза юристов-блогеров Евгения Сабитова.

Она пояснила, что нарушение имеет место, если работодатель не предоставил отпуск по утвержденному графику, вызвал сотрудника без законных на то оснований или заставил выйти на работу в период отпуска. Такие действия считаются нарушением трудового законодательства.

В подобной ситуации работник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию, прокуратуру или подать иск в суд, чтобы взыскать моральный вред и получить компенсацию. Согласно статье 5.27 КоАП РФ, за нарушение порядка предоставления отпусков предусмотрены штрафы: для должностных лиц — от ₽1 тыс. до ₽5 тыс., для индивидуальных предпринимателей — от ₽1000 до ₽5000, для юридических лиц — от ₽30 000 до ₽50 000. При повторных нарушениях санкции увеличиваются.

Сабитова отмечает, что работник через суд может также рассчитывать на выплату за дни, отработанные в период отпуска, или на дополнительные дни отдыха. Статья 125 ТК РФ допускает отзыв из отпуска только с согласия сотрудника, а неиспользованная часть отпуска должна быть предоставлена позже по его выбору. Отзыв невозможен в отношении работников младше 18 лет, беременных женщин и сотрудников, занятых на вредных или опасных работах.

Для корректного оформления отзыва из отпуска необходимо получить письменное согласие работника, издать соответствующий приказ и внести изменения в график отпусков, указав количество неиспользованных дней.

