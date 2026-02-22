Штраф за еду на улице: МИД предупредил туристов о правилах Рамадана

Министерство иностранных дел России выпустило рекомендации для граждан, выезжающих в государства, где исповедуют ислам. Обращение связано с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан, требующего соблюдения особых правил поведения.

В этот период верующие придерживаются строгого поста в светлое время суток. Дипломатическое ведомство настоятельно советует путешественникам не употреблять пищу, не пить и не курить в общественных местах днем. Кроме того, туристам рекомендуют избегать слишком открытой одежды, чтобы не оскорблять чувства местных жителей.

Представители МИД предупреждают, что в ряде стран игнорирование норм поста может рассматриваться как нарушение общественного порядка. Подобные действия способны повлечь за собой административную ответственность, поэтому иностранцам следует проявлять максимальную деликатность.

В список популярных направлений, где сейчас соблюдаются строгие правила Рамадана, вошли Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Оман, Малайзия, Индонезия, Марокко и Узбекистан. В 2026 году священный месяц стартовал вечером 18 февраля. Первый день поста пришелся на 19 февраля, а завершится он 19 марта. Весь этот период верующие от рассвета до заката отказываются от еды, питья и супружеской близости, посвящая время духовному росту. В России пост соблюдают около десяти миллионов мусульман.