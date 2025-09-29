Штраф за каждый окурок? В Баку началась охота на нерях

Власти Баку усиливают контроль за чистотой города, устанавливая камеры, фиксирующие выброс мусора из окон и балконов. Нарушителям грозят штрафы, так как такие действия противоречат правилам благоустройства. Об этом сообщает Minval.

В Баку начинают использовать камеры для борьбы с выбросом мусора из окон и с балконов. Как говорится в источнике, в некоторых районах столицы Азербайджана уже установили столбы с камерами, направленными на фасады жилых домов.

Эти камеры фиксируют факты выброса мусора и передают информацию о нарушении, включая адрес, в правоохранительные органы. За подобные действия в Азербайджане предусмотрен штраф.

