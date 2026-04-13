Штраф за клумбу: один популярный декор оказался под запретом в Подольске

Подольские энтузиасты давно взяли благоустройство дворов в свои руки. Жители красят лавочки, разбивают клумбы, высаживают деревья. Однако некоторые формы самодеятельности выходят за рамки закона: за это можно получить штраф. Ситуацию прокомментировал для REGIONS юрист из Подольска Олег Серябкин.

Речь идет о резиновых лебедях, которые все чаще появляются в палисадниках под окнами многоэтажек. Эти птицы, знакомые многим по пейзажам прошлых десятилетий, становятся причиной конфликтов между соседями. Пенсионерка из Подольска Фаина Ивановна Р. смастерила пару влюбленных лебедей из старых шин. Отработанные покрышки остались после замены резины на семейном автомобиле. Женщина осталась довольна результатом: двор, по ее мнению, заиграл новыми красками.

Однако творчество пришлось по душе не всем. Молодые соседи потребовали демонтировать скульптуры, назвав их пережитком прошлого. Конфликтовать с пожилой женщиной они не хотят, но настаивают на наведении порядка.

Юрист Серябкин разъяснил ситуацию с правовой точки зрения. По его словам, изделия из отработанной резины относятся к отходам четвертого класса опасности. Под воздействием солнечных лучей такие материалы начинают выделять токсичные соединения, загрязняющие воздух и почву. Подобные действия квалифицируются как незаконное размещение отходов. Первое нарушение обойдется в штраф от 2 до 3 тысяч рублей.

Если же подольчанина поймают на повторном нарушении в течение года, сумма взыскания вырастет до 5 тысяч рублей. Отдельное предупреждение касается поджога покрышек — за это уже предусмотрена уголовная ответственность. Специалист советует горожанам не рисковать и сдавать старую резину в специальные пункты приема.

