Штраф за свободу выбора: молодого врача наказали за нарушение целевого договора

Выпускница ординатуры Приволжского исследовательского медицинского университета (ПИМУ) решила не отрабатывать целевой договор, заключенный с вузом. В итоге, как узнало ИА «Время Н» , Кстовский городской суд постановил взыскать с девушки штраф в размере более 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Нижегородского областного суда.

От учебы до скамьи подсудимых

В 2019 году Елена Шулаева подписала с ПИМУ договор о целевом обучении в ординатуре по специальности «Кардиология». Документ обязывал будущего врача после окончания учебы отработать определенный срок в медицинской организации, которая направила ее на обучение.

Однако после получения диплома девушка передумала трудоустраиваться по специальности. Вуз посчитал такое решение нарушением договоренностей и обратился в суд.

Цена передумавшего решения

Суд удовлетворил исковые требования учебного заведения. С Елены Шулаевой в пользу ПИМО взыскали штраф в размере 319 164 рубля. Помимо этого, выпускница обязана возместить расходы вуза на оплату государственной пошлины.

Таким образом, попытка уклониться от обязательной отработки обернулась для молодого специалиста серьезными финансовыми потерями. Прецедент напоминает: целевой договор — это не формальность, а документ с реальными юридическими последствиями.