Штраф за установку знака «Инвалид» без разрешения увеличат до 1 млн рублей

Депутаты Государственной Думы выступили с законодательной инициативой, направленной на значительное увеличение штрафных санкций за незаконную установку на автомобиль опознавательного знака «Инвалид». Соответствующий законопроект был направлен в Правительство РФ для получения официального отзыва.

Согласно новым предложениям, для обычных водителей первичное нарушение повлечет за собой штраф в размере 7,5 тысяч рублей с обязательной конфискацией знака. Если же факт нарушения будет зафиксирован повторно, сумма штрафа вырастет до 15 тысяч рублей, либо нарушитель может лишиться водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев. Для должностных и юридических лиц ответственность планируется сделать еще строже: повторный проступок обойдется им в 40 тысяч и 1 миллион рублей соответственно.

Авторами данной инициативы выступили председатель комитета ГД по труду и социальной политике Ярослав Нилов и его заместитель Михаил Терентьев. По мнению парламентариев, такая мера необходима для борьбы с участившимися случаями незаконного использования таблички «Инвалид». Многие водители устанавливают ее, чтобы бесплатно оставлять машину на платных парковках, что создает дефицит мест для людей с ограниченными возможностями. В результате инвалиды вынуждены тратить время на поиск свободных специализированных мест на других площадках или оплачивать парковку.

