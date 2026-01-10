Штраф за выброшенную в контейнер елку может составить до 5 тысяч

После завершения новогодних праздников жителям России следует быть внимательнее при избавлении от натуральных елей. Вынос дерева к стандартному мусорному баку может обернуться административным штрафом, размер которого достигает нескольких тысяч рублей. Об этом агентству РИА Новости рассказала адвокат, член Ассоциации юристов России Ольга Турунина.

Эксперт подчеркивает, что утилизация новогодней елки должна проводиться в строгом соответствии с местными правилами благоустройства.

«Ель считается крупногабаритным отходом, и по действующим нормам ее запрещено оставлять в обычных контейнерах у дома. Подобное нарушение влечет наложение штрафа в размере нескольких тысяч рублей», — пояснила юрист.

Правовым основанием для привлечения к ответственности служит статья 8.2 КоАП РФ (несоблюдение экологических требований при обращении с отходами). За первичное нарушение правил утилизации хвойного дерева гражданину грозит штраф до 3 тысяч рублей. За повторное нарушение в течение одного года штраф может составить до 5 тысяч рублей.

