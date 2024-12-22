Юрист Зверев рассказал, как избежать штрафа в 5 тыс. руб. за украшение подъезда к Новому году

Юрист Игорь Зверев рассказал, как избежать наказания за украшение подъезда к Ному году. Ранее специалисты заявили, что размер штрафа достигает 5 тыс. руб., сообщило интернет-издание «Абзац».

Юрист Зверев пояснил, что в первую очередь собственникам квартир необходимо провести общее собрание. На встрече они должны проголосовать о распоряжении имуществом по собственному усмотрению. Если поддерживающих голосов будет большинство, то украшение подъезда не станет поводом для привлечения к ответственности. Эксперт призвал не забывать и о других общественных правилах поведения в новогодние праздники, чтобы не нарушать закон РФ.

Юрист также напомнил, что за некоторые действия в период новогодних праздников россияне могут быть привлечены к административной ответственности. Так, в период праздников, как и в другие дни, действует закон о тишине.

Юрист Зверев также рассказал о запрете запуска салютов, петард и фейерверков внутри зданий или сооружений, а также на балконах, лоджиях и крышах.

«Распитие алкогольных напитков, хулиганство – предусмотрена административная ответственность, предусматривающая штрафы либо арест до 15 суток», — рассказал «Абзацу» юрист Игорь Зверев.

Ранее сообщалось, что юрист Бойков напомнил о наказании в случае повреждения детьми с помощью петард чужого имущества.