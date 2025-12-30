Штурм пристыдила жену актера Виктора Логинова Марию, обвинившую его в насилии

Российская певица Наталья Штурм выразила недоверие к заявлениям Марии Гуськовой, жены актера Виктора Логинова, которая обвинила его в нанесении побоев и абьюзе. Об этом Штурм сообщила в своем телеграм-канале.

Штурм считает, что жертвы домашнего насилия, делящиеся своими историями о жизни с абьюзерами, склонны к преувеличению или даже лжи. Она поддержала Логинова, настаивая на том, чтобы женщина предоставила доказательства своих утверждений.

«Как же вы задолбали! Ноющие, плачущие, «несчастные» жертвы «абьюза». Не верю ни одному слову этой мадам! Где следы побоев? Хотят урвать кусок славы и мочат своих мужей. Раз партнер знаменит, значит, надо монетизировать. Я за Логинова!» — написала Штурм.

Сам же Логинов, наиболее известный по роли Гены Букина в сериале «Счастливы вместе», высказался по поводу обвинений, выдвинутых его женой Марией Гуськовой. Он назвал супругу психически нездоровой и рекомендовал ей обратиться за медицинской помощью.