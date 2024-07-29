Штурмовик ВС РФ в одиночку взял дом с группой бойцов ВСУ в Евгеновке

Успех Башкира раскрыли «Военкоры Русской Весны». По их данным, военный участвовал в освобождении Евгеновки на Покровском направлении и смог один захватить дом, где засел противник. После установления контроля над населенным пунктом требовалось зачистить место от националистов, чем и занимался штурмотряд.

Башкир при виде украинских бойцов сразу открыл огонь из стрелкового оружия, не дожидаясь подмоги. Противник спрятался за заграждениями и мешками с цементом, но так и не смог открыть ответную стрельбу. Тогда боец максимально сократил дистанцию и закинуть гранату. Уцелел один военный, он сдался и без оружия. Тогда Башкир связал его и отвел к своим. Удивительно, но российский штурмовик не получил ни одного ранения.

«Парни из Башкирии всегда отличались отвагой и храбростью. Башкиры служили у меня и в Афганистане, и Чечне. Никогда не делал разделения подчиненных по национальному признаку, но вот если встречались какие-то хитрованы, то эти бойцы всегда были предельно откровенны и могли даже претензии высказать, если чувствовали несправедливость со стороны командиров. Но в бою были необычайно бесстрашны. Не удивляюсь, что и на СВО они полны отваги», — рассказал aif.ru полковник запаса, бывший командир 31-й Ульяновской десантной бригады Николай Никульников.

Напомним, что Россия освободила Красногоровку, Евгеновку и Прогресс.

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