Российский военный из штурмового 33-го полка с позывным Итальянец рассказал RT , как освобождали Парасковиевку в ДНР.

Военкор RT Александр Пискунов пообщался с российскими штурмовиками и выяснил, как проходили бои за освобождение одного из населенных пунктов в ДНР. Один из собеседников, Итальянец, рассказал о непростой миссии. По его словам, противник оказался в ловушке, когда прятался в подвале. Они были напуганы и не хотели выходить, но после продолжительного разговора они доверились российским военным и вышли. Они ожидали зверского отношения, так как привыкли к такому в рядах ВСУ.

На месте обнаружили американские боеприпасы, в руках совсем молодых бойцов.

Освобождение Парасковиевки стало первым боевым заданием Итальянца. Он вспомнил, что о планах врага стало известно по рации. Это позволило продумать стратегическое наступление сразу с трех сторон.

«Они должны были сделать накат. Мы ждали их, но, видимо, так и не сделали, они забоялись. <…> Скорее всего, отказались, потому что боятся», — сказал Итальянец.

Напомним, что МО РФ регулярно информирует о продвижении военных на СВО и освобождении территорий. Недавно стало известно, что российский флаг водрузили над Красногоровкой, освободили Евгеновку и Прогресс.

Ранее сообщалось, что батальоны ВСУ разбежались от ужаса при окружении ВС РФ у Лозоватского и Прогресса в ДНР.