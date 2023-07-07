Штурмовики ЦВО пленили 5 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

Они захватили вражеский опорный пункт, после чего взяли в плен 5 боевиков. Информация об этом поступила от пресс-службы Министерства обороны Российской Федерации.

Когда штурмовики доставляли мотострелкам боеприпасы, они заметили опорный пункт Украины. Несмотря на то, что противник по численности превосходил российских военнослужащих, последние все же открыли огонь после их отказа добровольно сдаться.

В итоге силы ВСУ удалось разгромить благодаря грамотному перемещению и применению имеющегося вооружения. Военное руководство не могло не отметить проявленный героизм и мужество штурмовиков ЦВО. Они получили медали «За отвагу», а командир был награжден орденом Мужества.