Шубы заменили на блистеры: как россияне превратили заграничные аптеки в главный шопинг

Россияне, выезжая на отдых за рубеж, все чаще возвращаются домой не с сувенирами, а с чемоданами, набитыми медикаментами. Аптечный туризм в 2026 году превратился в массовое явление: отдыхающие целенаправленно закупаются препаратами в Турции, Египте, Таиланде и Вьетнаме, ища выгоду, качество или возможность достать дефицитные позиции.

По словам опрошенных MSK1.RU, разница в стоимости одних и тех же средств может достигать пяти-пятнадцати раз. Одна из собеседниц рассказала, что ее знакомой при онкологии врач напрямую рекомендовал турецкие таблетки, которые в России либо отсутствуют, либо стоят «космических денег». Другие путешественники признаются: зарубежные препараты нередко действуют быстрее и эффективнее привычных аналогов, что особенно заметно на детских сиропах и обезболивающих. В курортных аптеках уже выучили русский язык и спокойно реагируют на ажиотажный спрос.

Те же, кто не может позволить себе поездку, выходят на «серый» рынок: в тематических чатах ищут неофициальных байеров, готовых привезти лекарства под заказ. Однако вместе со спросом активизировались и мошенники, исчезающие после получения предоплаты. Эксперт по Турции Екатерина Караджа пояснила изданию, что турецкая продукция действительно выделяется качеством при относительно невысокой цене — в стране работает более сотни производителей, обеспечивающих 88 процентов внутренних потребностей, поэтому туристы могут найти лекарства, пока недоступные в РФ.

«Ответственность установлена для тех, кто намеренно перевозит наркотики. Но лекарства тем или иным образом тоже попадают под эти статьи, потому что в состав препарата могут входить наркотические или психотропные средства», — подчеркнула основатель и старший юрист ООО «Принцип» Ксения Зайцева.

Семейный врач Анастасия Самойлова напомнила, что зарубежные медикаменты часто отличаются составом, концентрацией действующего вещества и могут иначе сочетаться с другими принимаемыми средствами. Юрист добавила, что за ввоз крупных партий незарегистрированных препаратов грозит административная, а при наличии сильнодействующих веществ — и уголовная ответственность. Поэтому специалисты советуют везти не больше одной-двух упаковок для личного пользования, сохраняя оригинальную упаковку, чек и рецепт.