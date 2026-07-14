Шура не сдержался: за какой вопрос о Пугачевой он унизил журналистку «Абзаца»
Певец Шура оскорбил журналистку «Абзаца» за вопрос об Алле Пугачевой
Певец Шура грубо ответил журналистке «Абзаца» на вопрос об Алле Пугачевой. Когда корреспондент поинтересовалась, не стала ли покинувшая Россию Примадонна в глазах россиян антипевицей, артист вышел из себя и перешел на личности.
«Мать, ты хочешь где прославиться? Подрасти ростом лучше», — съязвил Шура.
Ранее певец уже высказывался о возможном возвращении Пугачевой, заявив, что она сама примет решение и поступит так, как надо ей.