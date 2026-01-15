«Шутка» с фальшивым трупом в петербургском отеле привела к приезду полиции

Как стало известно «Фонтанке», накануне петербургская полиция получила от коллег из Ненецкого автономного округа тревожный сигнал. Сообщалось о возможном убийстве девушки в одном из отелей города. Основанием для этого послужило видео, которое гость из Нарьян-Мара разослал знакомым. На кадрах был изображен номер, залитый «кровью», и на кровати лежало окровавленное тело. Ролик быстро распространился среди жителей Нарьян-Мара и в итоге попал к сотруднику местной полиции. Тот немедленно связался с петербургскими правоохранителями. Те оперативно установили личность отправителя и его местонахождение — отель на улице Всеволода Вишневского в Петроградском районе. Прибыв на место, полицейские обнаружили точное повторение кадров из видео: мебель и девушка на кровати были в искусственной крови. Как позже объяснил постоялец отеля, вся история была розыгрышем, а «жертвой» оказалась его сестра, находившаяся в сговоре. После разъяснений инцидент был исчерпан, и стражи порядка покинули гостиницу.