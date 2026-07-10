Швабра, туалеты и вязание: как Шурыгину встретили в камере с наркоторговками и мошенницами

Блогерша Диана Шурыгина, арестованная по делу о вербовке россиянок в порноиндустрию, моет полы и туалеты в камере столичного СИЗО № 6 «Печатники». Как сообщает « Лента.ру » со ссылкой на Shot в Telegram-канале, ее сокамерницы, задержанные за наркотики, хулиганство и мошенничество, узнали Шурыгину и заставили трудиться.

При этом в изоляторе у нее есть доступ к прогулкам, спортзалу, библиотеке и мастерским, где можно вязать или вышивать. С момента поступления в СИЗО с Шурыгиной начал работать психолог.