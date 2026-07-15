В чем сила рыжих волос? Как пигмент может защищать клетки и помогать организму

Рыжий цвет волос может быть связан не только с внешностью и риском для кожи, но и с неожиданным защитным механизмом, пишет The Independent. Новое исследование в научном издании PNAS Nexus показало, что пигмент феомеланин, который отвечает за оранжево-рыжий оттенок волос у людей и перьев у птиц, может помогать клеткам избавляться от избытка цистеина.

Цистеин необходим организму для синтеза белков, но его концентрация в клетках должна строго регулироваться. При чрезмерном накоплении это соединение может запускать процессы, приводящие к повреждению и гибели клеток.

Ученым удалось выяснить, что феомеланин помогает поддерживать баланс цистеина и тем самым снижать клеточный стресс. Исследователи проверили это на 65 взрослых зебровых амадинах, оранжевые клювы которых содержат данный пигмент. Когда самцам давали цистеин и одновременно блокировали синтез феомеланина препаратом ML349, повреждение клеток оказывалось сильнее, чем при введении одного цистеина.

Ранее наука не могла установить, почему признаки, усиливающие выработку феомеланина, сохранились в эволюции. Прежние работы связывали этот пигмент с повышенным риском меланомы. Теперь авторы исследования в PNAS Nexus предполагают, что у него есть физиологическая роль: феомеланин переводит лишний цистеин в относительно безвредный пигмент.

Однако это не отменяет необходимости соблюдать осторожность с солнцем: люди с рыжими волосами по-прежнему отличаются повышенной чувствительностью кожи к ультрафиолету.