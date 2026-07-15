В Мининвесте Подмосковья раскрыли выручку региональных ОЭЗ

Совокупная выручка резидентов особых экономических зон Подмосковья нарастающим итогом составила 789 млрд рублей, по итогам первого квартала 2026 года она составила 41,2 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Если говорить о совокупном объеме выручки резидентов за все время работы, то нарастающим итогом для ОЭЗ «Дубна» она составила почти 411 млрд рублей, ОЭЗ «Исток» – 255 млрд рублей, а ОЭЗ «Ступино Квадрат» – 113 млрд рублей», – отметила заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В ведомстве подчеркнули. что количество резидентов шести ОЭЗ региона постоянно увеличивается, в этом году статус резидента получили еще 13 компаний. Они получают расширенный пакет налоговых преференций, что в среднем позволяет компаниям сократить свои первоначальные вложения примерно на 30%. Кроме того, для них действует пониженная ставка налога на прибыль, компании освобождаются от уплаты ввозных таможенных пошлин и НДС.

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