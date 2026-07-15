В Щелкове осенью достроят новую котельную

Главгосстройнадзор: новая котельная появится в Щелкове осенью

Официально

Фото: [пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области]

В поселке Фряново городского округа Щелково продолжается строительство новой блочно-модульной котельной, строительная готовность объекта достигла 60% - работы завершат осенью 2026 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Инспекторы ведомства проверили ход проведения строительства. Оно проходят в рамках областной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Блочно-модульная котельная мощностью 0,7 МВт заменит частную и позволит отказаться от покупки тепла у частного лица. Она сделает систему теплоснабжения независимой и более эффективной, ее оснастят современным оборудованием, соответствующим всем нормативам и требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства новых очистных сооружений в Кашире.

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