В Щелкове осенью достроят новую котельную
Главгосстройнадзор: новая котельная появится в Щелкове осенью
Фото: [пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области]
В поселке Фряново городского округа Щелково продолжается строительство новой блочно-модульной котельной, строительная готовность объекта достигла 60% - работы завершат осенью 2026 года. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.
Инспекторы ведомства проверили ход проведения строительства. Оно проходят в рамках областной госпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами». Блочно-модульная котельная мощностью 0,7 МВт заменит частную и позволит отказаться от покупки тепла у частного лица. Она сделает систему теплоснабжения независимой и более эффективной, ее оснастят современным оборудованием, соответствующим всем нормативам и требованиям.
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