В Подмосковье по народной программе переведут на газ еще почти 6 тыс. домов

В Подмосковье продолжается реализация народной программы «Единой России», сформированной на основе почти 780 тыс. наказов жителей. одной из приоритетных задач остается программа социальной газификации — в 2026 году на газ переведут еще 5,5 тыс. домов, в которых проживают более 9 тыс. человек, сообщили в пресс-службе партии.

Программа, инициированная «Единой Россией» и поддержанная президентом России Владимиром путиным, будет расширяться. До конца этого года планируется также газифицировать свыше 70 садовых некоммерческих товариществ, где проживает около 18 тыс. человек.

В регионе для льготных категорий граждан действует расширенная программа социальной газификации. В частности, газ бесплатно подводят до границ участка, а также покрывают расходы на работы внутри участка и компенсируют до 80 тыс. рублей на покупку необходимого оборудования. Программа доступна для многодетных семей, участников и ветеранов боевых действий и членов их семей, отдельных категорий пенсионеров, инвалидов I группы, семей с детьми инвалидами, ветеранов Великой Отечественной войны.

Так, в Ступино к сетям газоснабжения по программе соцгазификации подключили пятитысячный дом, юбилейным абонентом стал ветеран специальной военной операции Виктор Ларионов, награжденный медалью «За участие в СВО».

«Для нашей семьи подключение газа — это большое событие. Теперь не нужно постоянно думать о запасе дров. Магистральный газ — это, конечно, гораздо дешевле и удобнее, чем дрова или уголь», — сказал он.

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Коган сообщил, что в Ступино льготной газификацией уже воспользовались 59 семей.

В Щелкове, в деревне Новопареево, к газу в 2025 году подключилась многодетная семья Катыхиных — Евгений и Любовь с тремя детьми. По их словам, процедура оказалась совсем несложной, они подали электронное заявление как многодетная семья.

В общей сложности за пять лет в Московской области по программе социальной газификации выполнено 95 тыс. подключений, газом обеспечены 256 тыс. человек. Почти 3 тыс. домовладений газифицированы на льготных условиях.

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