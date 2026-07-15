Испанцы, англичане, французы и аргентинцы в образах зверей: как прошел необычный турнир в парке Подмосковья

Участниками стали подростки 15–17 лет, которым доверили роль спортивных оракулов — по итогам состязания они должны были назвать имя будущего чемпиона мира-2026. После финального свистка прогноз юных футболистов оказался единодушным: они верят в Испанию. Об этом в своем канале на платформе «Макс» проинформировал глава Балашихи Сергей Юров, сообщил REGIONS.

На стадионе в подмосковном парке «Пехорка-лес» состоялся футбольный турнир с необычной концепцией. Организаторы отказались от традиционных названий сборных. Команды-участницы получили зоологические псевдонимы: «Быки», «Лягушки», «Львы» и «Ягуары». Под этими масками скрывались реальные фавориты турнира — Испания, Франция, Англия и Аргентина.

В полуфиналах встретились «Быки» с «Лягушками» и «Ягуары» со «Львами». Матчи прошли в ускоренном формате — два тайма по 20 минут для динамичности. В решающем матче сошлись «Быки» и «Ягуары», то есть Испания и Аргентина. Победа досталась команде, олицетворявшей испанцев.

«Ждем победу сборной Испании на чемпионате мира, исходя из сегодняшних результатов», — сказал глава Балашихи, поздравляя ребят с их личной победой в турнире.

Идея привлекать к прогнозам не только специалистов, но и живых существ или тематические состязания не нова. Культовым предсказателем стал осьминог Пауль, который на ЧМ-2010 в ЮАР безошибочно предугадал все матчи сборной Германии и финал. Позже эстафету подхватили коты, панды, ламы, выдры и даже слоны. В 2018 году на домашнем мундиале главным предсказателем неожиданно стал эрмитажный кот Ахилл.

Ранее был опубликован полный календарь решающих матчей ЧМ-2026 с московским временем.