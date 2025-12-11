«Схватила и кинула об шкаф». Калужанка получила 15 лет колонии за убийство ребенка

Жительница города Малоярославца получила 15 лет лишения свободы за убийство собственного пятимесячного сына, совершенное в порыве ярости.

Как установил суд, трагедия разыгралась в апреле 2025 года в одном из частных домов. В ходе конфликта с сожителем женщина, испытывая к младенцу острую неприязнь, направила свою агрессию на беззащитного ребенка. Малыш в тот момент спал на диване. Подсудимая схватила его и с силой бросила о твердый корпус шкафа, а затем швырнула на пол.

Несовместимые с жизнью черепно-мозговые травмы, полученные в результате этих ударов, стали причиной смерти ребенка спустя несколько дней в больнице, куда мать самостоятельно вызвала скорую помощь.

Суд квалифицировал ее действия как «убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). При назначении наказания в виде 15-летнего срока в колонии общего режима были учтены как смягчающие вину обстоятельства – полное признание и попытка спасти сына, – так и исключительная тяжесть и моральная низость преступления.

